Главный тренер «Ухты» — о матче с «КПРФ»: организаторы пускай себе предъявляют претензии

Комментарии

Главный тренер мини-футбольного клуба «Ухта» Вадим Яшин высказался о ничьей в матче с «КПРФ» в рамках Кубка лиги – 2025/2026. Результат встречи устраивал обе стороны для выхода в полуфинал. Последние пять минут встречи при счёте 3:3 одна команда владела мячом, а вторая её не атаковала. Встреча завершилась вничью — 3:3.

Бетсити Кубок лиги . Лигнит. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 12:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
3 : 3
Ухта
Ухта
1:0 Ильин – 10'     1:1 Щурок – 13'     2:1 Шимбинья – 15'     2:2 Суворов – 22'     3:2 Гильерме – 25'     3:3 Мусин-Пушкин – 33'    

«Мы выпустили пятого, хотели подержать мяч и посмотреть, пойдёт ли «КПРФ» прессинговать. Они не пошли, мы тоже не стали атаковать. К этой ситуации привёл регламент турнира, который несовершенен, я вообще понять не могу, зачем девять команд, зачем сложный регламент, всегда было восемь, а две выходили, таких ситуаций просто не было, вот вы поймите нас как тренеров, у нас есть задачи, есть какие-то премиальные. Есть возможность поддержать мяч, нас счёт устраивает. Вот что нам делать? Нет, давайте мы ради фэйер-плея побежим дальше. Мы что, во дворе играем? Организаторы не знали про такие возможности? Знали прекрасно. Зачем они на это пошли? Пускай себе предъявляют претензии», — сказал Яшин в эфире «VK Спорт».

