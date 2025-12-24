Главный тренер «Ухты» — о матче с «КПРФ»: организаторы пускай себе предъявляют претензии

Главный тренер мини-футбольного клуба «Ухта» Вадим Яшин высказался о ничьей в матче с «КПРФ» в рамках Кубка лиги – 2025/2026. Результат встречи устраивал обе стороны для выхода в полуфинал. Последние пять минут встречи при счёте 3:3 одна команда владела мячом, а вторая её не атаковала. Встреча завершилась вничью — 3:3.

«Мы выпустили пятого, хотели подержать мяч и посмотреть, пойдёт ли «КПРФ» прессинговать. Они не пошли, мы тоже не стали атаковать. К этой ситуации привёл регламент турнира, который несовершенен, я вообще понять не могу, зачем девять команд, зачем сложный регламент, всегда было восемь, а две выходили, таких ситуаций просто не было, вот вы поймите нас как тренеров, у нас есть задачи, есть какие-то премиальные. Есть возможность поддержать мяч, нас счёт устраивает. Вот что нам делать? Нет, давайте мы ради фэйер-плея побежим дальше. Мы что, во дворе играем? Организаторы не знали про такие возможности? Знали прекрасно. Зачем они на это пошли? Пускай себе предъявляют претензии», — сказал Яшин в эфире «VK Спорт».