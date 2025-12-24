Определились полуфинальные пары Кубка лиги по футзалу — 2025

Сегодня, 24 декабря, завершился групповой этап финального раунда БЕТСИТИ Кубка лиги — 2025 по футзалу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами группового этапа, а также с полуфинальными парами соревнований.

Футзал. Кубок лиги — 2025. Групповой этап. Результаты группового этапа на 24 декабря:

«Антрацит»:

«Синара» Екатеринбург — «Кузбасс» Кемерово — 6:1 (3:0, 3:1).

«Графит»:

«Тюмень» Тюмень — «Газпром-Югра» Югорск — 2:5 (1:1, 1:4).

«Лигнит»:

«КПРФ» Москва — «Ухта» Ухта — 3:3 (2:1, 1:2).

Положение в группах:

«Антрацит»: «Синара» – шесть очков (два матча), «Кристалл» – 3 (2), «Кузбасс» – 0 (2).

«Графит»: «ИрАэро» – 6 (2), «Газпром-Югра» – 3 (2), «Тюмень» – 0 (2).

«Лигнит»: «КПРФ» – 4 (2), «Ухта» – 4 (2), «Новая генерация» – 0 (2).

Полуфинальные пары Кубка лиги — 2025: