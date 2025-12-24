Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Определились полуфинальные пары Кубка лиги по футзалу — 2025

Определились полуфинальные пары Кубка лиги по футзалу — 2025
Комментарии

Сегодня, 24 декабря, завершился групповой этап финального раунда БЕТСИТИ Кубка лиги — 2025 по футзалу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами группового этапа, а также с полуфинальными парами соревнований.

Футзал. Кубок лиги — 2025. Групповой этап. Результаты группового этапа на 24 декабря:

«Антрацит»:

  • «Синара» Екатеринбург — «Кузбасс» Кемерово — 6:1 (3:0, 3:1).

«Графит»:

  • «Тюмень» Тюмень — «Газпром-Югра» Югорск — 2:5 (1:1, 1:4).

«Лигнит»:

  • «КПРФ» Москва — «Ухта» Ухта — 3:3 (2:1, 1:2).

Положение в группах:

  • «Антрацит»: «Синара» – шесть очков (два матча), «Кристалл» – 3 (2), «Кузбасс» – 0 (2).
  • «Графит»: «ИрАэро» – 6 (2), «Газпром-Югра» – 3 (2), «Тюмень» – 0 (2).
  • «Лигнит»: «КПРФ» – 4 (2), «Ухта» – 4 (2), «Новая генерация» – 0 (2).

Полуфинальные пары Кубка лиги — 2025:

  • «КПРФ» Москва — «ИрАэро» Иркутск.
  • «Ухта» Ухта — «Синара» Екатеринбург.
Календарь Кубка лиги - 2025
Турнирная таблица Кубка лиги - 2025
Материалы по теме
Главный тренер «Ухты» — о матче с «КПРФ»: организаторы пускай себе предъявляют претензии
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android