Александр Мальцев признан синхронистом года по версии World Aquatics

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала семикратного чемпиона мира, россиянина Александра Мальцева лучшим синхронистом 2025 года. Об этом сообщается на сайте организации.

«Его триумф в Сингапуре навсегда вписал Мальцева в историю», — говорится в сообщении World Aquatics.

Напомним, 30-летний российский спортсмен на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завоевал три золотые медали: две в соло (техническая и произвольная программы), а также одну в технической программе микст‑дуэтов с Майей Гурбанбердиевой. Мальцев также завоевал серебро в произвольной программе микст‑дуэтов с Олесей Платоновой.

