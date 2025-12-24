«Приятно получить награду после возвращения». Мальцев — о премии World Aquatics

Семикратный чемпион мира, россиянин Александр Мальцев высказался о том, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала его лучшим синхронистом 2025 года.

«Как приятно получить эту награду после возвращения на международную арену! Приняли нас действительно замечательно, рад, что мне удалось показать такие хорошие результаты на чемпионате мира в Сингапуре. Премия World Aquatics присуждается по итогам года, конечно же, очень благодарен федерации за то, что мои достижения вновь получили столь высокое признание», — приводит слова Мальцева пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).