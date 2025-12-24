Путин поручил законодательно закрепить поднятие флага России на спортивных соревнованиях

Президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить необходимость поднятия флага РФ на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих поднятие (установление) государственного флага Российской Федерации во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, а также его постоянное размещение на всех объектах спорта, находящихся в государственной (муниципальной) собственности», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.