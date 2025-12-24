Скидки
«Такое признание мотивирует развиваться». Мальцев — о ценности награды от World Aquatics

Семикратный чемпион мира, россиянин Александр Мальцев рассказал, насколько для него важно получить награду от Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) как лучший синхронист 2025 года.

«Безусловно, эта награда очень важна и значима для меня, поскольку это не просто медаль за конкретное выступление на чемпионате мира или другом старте. Это признание, которое присуждается по итогам всего сезона и подтверждает твой авторитет и значимость в данном виде спорта. Поэтому, конечно, эта награда имеет для меня особую ценность.

Сейчас предпочитаю смаковать этот момент и наслаждаться достигнутым. О новых целях вы обязательно узнаете позже. Но такое признание, безусловно, мотивирует продолжать развиваться и оставаться примером для синхронистов со всего мира в новом спортивном сезоне», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

