«Очень ответственно». Мальцев — о том, что стал лицом российского синхронного плавания

Семикратный чемпион мира, россиянин Александр Мальцев рассказал, мог ли он предположить, что станет лицом российского синхронного плавания.

— Вы могли когда-то предположить, что станете лицом российского синхронного плавания, учитывая то, насколько всегда были круты наши девушки-чемпионки?

— Я, конечно, никогда не задумывался, что стану лицом российского синхронного плавания. Просто делал своё дело и развивал направление, которым занимаюсь, — смешанное и мужское синхронное плавание. В этом смысле всегда был первопроходцем как в России, так и в мире, именно это для меня было самым важным.

Сейчас, когда я действительно стал лицом сборной России, это, с одной стороны, очень ответственно, а с другой — приятно. Появилось ощущение особой миссии. Как сказала Татьяна Николаевна Покровская, я стал своего рода локомотивом нашей сборной. Это было очень приятно слышать, но одновременно это и обязывает — важно быть опорой и примером для наших спортсменок, которые впервые выступали на соревнованиях такого уровня, — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.