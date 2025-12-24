Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Синхронист Мальцев назвал трёх лучших спортсменов России в 2025 году

Синхронист Мальцев назвал трёх лучших спортсменов России в 2025 году
Комментарии

Семикратный чемпион мира, российский синхронист Александр Мальцев назвал двукратного чемпиона мира, серебряного и бронзового призёра Олимпийских игр в Токио (2020) пловца Климента Колесникова и чемпионов России по фигурному катанию Аделию Петросян и Петра Гуменника лучшими спортсменами России в 2025 году.

«Если выбирать двух лучших спортсменов года, среди представителей водных видов спорта я бы, безусловно, отметил Климента Колесникова. На том же чемпионате мира в Сингапуре он выходил на дистанцию 50 метров на спине в статусе рекордсмена мира. На нём лежала колоссальная ответственность, к тому же, как и у всей российской сборной, сказывалось длительное отсутствие международных стартов. Тем не менее он справился с волнением, показал выдающееся выступление и установил новый рекорд чемпионата мира. Это очень достойный результат, особенно если учитывать, насколько сложно в циклических видах спорта побеждать из года в год — с каждым сезоном это становится всё труднее, тем более после перерыва на международной арене. А второй приз я бы отдал фигурному катанию и вручил его Аделии Петросян и Петру Гуменнику. Ребята очень ярко проявили себя на отборочных соревнованиях в Пекине, теперь остаётся только болеть за них и желать удачи на Олимпийских играх в феврале», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Материалы по теме
«Очень ответственно». Мальцев — о том, что стал лицом российского синхронного плавания
Материалы по теме
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android