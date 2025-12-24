Синхронист Александр Мальцев назвал самые ценные победы на чемпионатах мира

Семикратный чемпион мира, российский синхронист Александр Мальцев рассказал, какая из побед на чемпионатах мира была для него самой ценной и запоминающейся.

— Выделите, пожалуйста, одну из своих побед на ЧМ. Какая из них была для вас самой ценной и запоминающейся и почему?

— Если говорить о прошедшем чемпионате мира в Сингапуре, пожалуй, самыми значимыми для меня стали победы в соло, поскольку я впервые выступал на чемпионате мира с сольной программой. К сожалению, дебют этой дисциплины состоялся в 2022 году, когда мы отсутствовали на международной арене, поэтому для меня это был совершенно новый опыт.

Ранее я уже выступал в соло и продвигал эту дисциплину на международном уровне, участвовал в этапах мировой серии. Однако эмоции от выступления в соло на чемпионате мира совершенно иные. Именно поэтому победы в этой дисциплине стали для меня особенно важными и ценными. Тем более именно с соло для меня началось выступление на этом чемпионате мира, поэтому я бы в первую очередь выделил именно этот старт.

Если говорить о предыдущих чемпионатах мира, победы на них также были очень значимыми. Особенно могу отметить чемпионат мира 2019 года, где мы с Майей завоевали две золотые медали из двух возможных — в технической и произвольной программах микст-дуэта, оформив так называемый золотой дубль.

Кроме того, нельзя не вспомнить мой первый чемпионат мира в 2015 году, который стал для меня дебютом на международной арене. Это был сразу крупный старт, к тому же первый чемпионат мира, в программу которого в нашей стране были включены микст-дуэты. Он проходил в Казани и, безусловно, имеет для меня особое значение, — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.