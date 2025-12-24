Скидки
Татьяна Покровская получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент РФ Владимир Путин вручил бывшему главному тренеру сборной России по синхронному плаванию Татьяне Покровской орден «За заслуги перед Отечеством» II степени на церемонии в Кремле. Напомним, Покровская в ноябре огласила решение покинуть пост главного тренера сборной России.

Также орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени был награжден двукратный олимпийский чемпион по хоккею, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил олимпийский чемпион по хоккею Владимир Мышкин, орден Александра Невского — главный консультант управления сборных команд Федерации хоккея России (ФХР), заслуженный тренер СССР Игорь Тузик.

