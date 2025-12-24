Скидки
Покровская — Путину: благодаря вам мы не растеряли элиту российского спорта

Покровская — Путину: благодаря вам мы не растеряли элиту российского спорта
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала президента РФ Владимира Путина капитаном российского спорта.

«Благодаря вам мы не растеряли элиту российского спорта, не растеряли систему российского спорта. Несмотря на то что мы были отстранены на четыре долгих года от спорта, сейчас, когда начались старты, все увидели, что российский спорт остаётся таким же серьёзным соперником и победителем. Мы верим в вас, а вы верите в нас, как капитан нашей команды», – приводит слова Покровской пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Татьяна Покровская возглавляла сборную России по синхронному плаванию с 1998 по 2025 год. Сегодня её наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

