Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Губерниев — о Мальцеве: ещё вчера бестолочи были против мужчин в синхронном плавании!

Губерниев — о Мальцеве: ещё вчера бестолочи были против мужчин в синхронном плавании!
Комментарии

Известный спортивный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о том, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала семикратного чемпиона мира, россиянина Александра Мальцева лучшим синхронистом 2025 года.

«Мальцев лучший! Тут всё по делу! А ведь ещё вчера иные бестолочи были против мужчин в синхронном плавании! Саша, поздравляю!» — написал Губерниев в социальных сетях.

Напомним, 30-летний российский спортсмен на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завоевал три золотые медали: две в соло (техническая и произвольная программы), а также одну в технической программе микст‑дуэтов с Майей Гурбанбердиевой. Мальцев также завоевал серебро в произвольной программе микст‑дуэтов с Олесей Платоновой.

Материалы по теме
Синхронист Александр Мальцев назвал самые ценные победы на чемпионатах мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android