Губерниев — о Мальцеве: ещё вчера бестолочи были против мужчин в синхронном плавании!

Известный спортивный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о том, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала семикратного чемпиона мира, россиянина Александра Мальцева лучшим синхронистом 2025 года.

«Мальцев лучший! Тут всё по делу! А ведь ещё вчера иные бестолочи были против мужчин в синхронном плавании! Саша, поздравляю!» — написал Губерниев в социальных сетях.

Напомним, 30-летний российский спортсмен на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завоевал три золотые медали: две в соло (техническая и произвольная программы), а также одну в технической программе микст‑дуэтов с Майей Гурбанбердиевой. Мальцев также завоевал серебро в произвольной программе микст‑дуэтов с Олесей Платоновой.