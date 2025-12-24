Скидки
Путин поручил продумать особые условия для получения образования спортсменами сборных

Президент России Владимир Путин поручил продумать для спортсменов сборных особые условия для получения образования, а также рекомендовал главам регионов предусмотреть меры поощрения тренеров спортсменов высокого класса.

«Поручено представить предложения о создании особых условий для получения качественного образования спортсменами – членами спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе путём их перевода на обучение по индивидуальному учебному плану.

Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации предусматривать меры поощрения тренеров за участие в подготовке спортсменов высокого класса, включая первых тренеров таких спортсменов с учётом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

