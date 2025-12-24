Скидки
Путин поручил закрепить в законодательстве понятие «командный игровой вид спорта»

Президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить в законодательстве понятие «командный игровой вид спорта» и предоставить Министерству спорта право формировать перечень таких видов спорта.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих закрепление понятия «командный игровой вид спорта», наделение Минспорта России полномочием по определению перечня командных игровых видов спорта, совершенствование положений, регулирующих особенности развития таких видов спорта», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Это поручение должно быть исполнено в срок до 20 июля 2026 года.

