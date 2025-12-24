Скидки
Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины до 2030 года

Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить стратегию развития спортивной медицины до 2030 года, а также план мероприятий по её реализации.

«Правительству Российской Федерации разработать совместно с ФМБА России и при участии заинтересованных комиссий Государственного Совета Российской Федерации и утвердить Стратегию развития спортивной медицины в Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также план мероприятий по её реализации, предусмотрев в названных стратегии и плане в том числе:

а) организацию контроля за осуществлением медико-биологического сопровождения спортсменов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, обратив особое внимание на такое сопровождение несовершеннолетних спортсменов;

б) организацию медицинского и медико-биологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, участвующих в физкультурных и (или) спортивных мероприятиях, с учётом единых методологических подходов, разрабатываемых ФМБА России», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

