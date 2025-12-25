Скидки
«Впервые в жизни!» Ангелина Мельникова признана спортсменкой года по версии журнала Hello

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова получила награду в номинации «Спортсменка года» от журнала Hello.

В сезоне-2025 25-летняя Мельникова приняла участие в чемпионате мира, который проходил в Джакарте (Индонезия). Россиянка выиграла соревнования в личном многоборье и опорном прыжке, а также завоевала серебро в упражнениях на брусьях.

«Я спортсменка года по версии журнала Hello. Впервые в жизни! Не могу передать, насколько счастлива. Это было очень неожиданно. Спасибо редакции!

Для меня большая честь получать награду, находясь в одном зале с Филиппом Киркоровым, Юрой Борисовым, Димой Биланом, Сашей Петровым, Мари Краймбрери и другими профессионалами своего дела.

Счастлива, что то, что я делаю, является значимым и для других людей. Всё чаще ощущаю, что спорт становится массовым. Его любят и отмечают. Вчера на сцене задумалась о том, как я благодарна родителям и тренерам. 15 лет они вкладывали в меня свои силы, упорно трудились для того, чтобы я росла как спортсмен. Благодаря их усилиям я получила и звание спортсменки года.

Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает на спортивном пути. И, конечно же, ещё раз благодарю редакцию Hello за то, что увидели меня спортсменкой 2025-го», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

