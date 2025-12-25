Олимпийский чемпион по метанию молота Анатолий Бондарчук умер в возрасте 85 лет

Олимпийский чемпион по метанию молота Анатолий Бондарчук ушёл из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации лёгкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Бондарчук выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Также он становился бронзовым призёром следующей Олимпиады 1976 года в Монреале.

Помимо олимпийских наград, Бондарчук также становился чемпионом Европы (1969) и бронзовым призёром европейского первенства (1971).

С 2004 года Бондарчук работал тренером в Канаде. Среди его учеников — олимпийский чемпион 2024 Итэн Кецберг, бронзовый призёр Олимпиады в Пекине Дилан Армстронг.