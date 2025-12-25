Семь команд из НФЛ и три из НБА вошли в топ-10 самых ценных команд мира по версии Forbes

Американский журнал Forbes составил рейтинг из 50 самых ценных спортивных команд мира по итогам 2025 года. В совокупности 50 лучших команд стоят более $ 353 млрд, или в среднем по $ 7,1 млрд каждая, — на 22% больше, чем в 2024 году.

В топ-10 вошли 11 американских команд, так как 10-ю строчку разделили два коллектива. Среди них семь команд Национальной футбольной лиги (НФЛ), три — из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и одна — из Главной лиги бейсбола (МЛБ).

Топ-10 самых ценных команд мира по версии Forbes: