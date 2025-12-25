Скидки
«По праву достоин». Шишкина — о признании Мальцева лучшим синхронистом года

Трёхкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина заявила, что семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев полностью заслужил звание лучшего синхрониста года по версии World Aqustics, которое спортсмен получил ранее.

«Признание Александра Мальцева лучшим спортсменом года в синхронном плавании по мнению World Aquatics можно считать кульминацией и очень красивой точкой после чемпионата мира в Сингапуре, где он завоевал три золотые и одну серебряную медаль.

Очень приятно, что это было абсолютно честное голосование. Александр по праву достоин быть лучшим в этом году. Спасибо ему, его тренеру Гане Максимовой, а также его партнёршам Майе Гурбанбердиевой и Олесе Платоновой за прекрасную работу, достойное поведение, выдержку и дружелюбие. Поздравляю Александра от всей души», — цитирует Шишкину ТАСС.

