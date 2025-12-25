Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Рылов заявил, что пропуск россиянами ЧЕ на короткой воде не стал сильным упущением

Рылов заявил, что пропуск россиянами ЧЕ на короткой воде не стал сильным упущением
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов не считает сильным упущением пропуск российскими пловцами чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, так как результаты россиян в этой дисциплине выше, чем на длинной воде, где спортсменам нужно будет совершенствоваться.

«Я думаю, это не сильное упущение, потому что основные дистанции, в том числе и олимпийские, проводятся на длинной воде.

Наше неучастие в ЧЕ на короткой воде не так критично, всё равно результаты на ней у нас намного выше, чем на длинной, где нам явно надо будет догонять», — приводит слова Рылова ТАСС.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде прошёл со 2 по 7 декабря в Польше.

Материалы по теме
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android