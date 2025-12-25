Скидки
«Федерация козлила». Шишкарёв заявил, что добился официальных извинений от Норвегии

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал о провокациях со стороны норвежской федерации гандбола, за которые ему принесли официальные извинения.

«На определённом этапе норвежская федерация козлила, были и оскорбления в мой адрес, я добился официальных извинений. Сейчас пришла бывшая гандболистка, она приветливая, нормальная, я с ней побеседовал. Я сказал ей: «Ну не хватает же нас в финале?» Она признала: «Да, не хватает»», — приводит слова Шишкарёва «РИА Новости Спорт».

Российские гандболисты не выступают на международных соревнованиях с 2022 года. На чемпионате мира — 2025 по гандболу среди женщин победу одержала сборная Норвегии.

