Гала-матч в честь победы женской сборной России по гандболу на ОИ пройдёт 7 марта

Специальный гала-матч, посвящённый победе женской сборной России по гандболу на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, пройдёт 7 марта. Встреча состоится в Москве.

«Действительно важным этапом празднования юбилея победы на ОИ‑2016 будет создание фильма по этому поводу. Также планируется проведение гала‑матча 7 марта на волейбольной арене «Динамо». Этому будет предшествовать большое количество мероприятий. Ну и помним серебро 2021 года на Играх в Токио. Не стоит забывать про это. Мы называем то серебро с золотой оправой. Это было большое достижение.

В гала‑матче будет золотой состав Рио против серебряного состава Токио. Так как некоторые играли в обеих сборных, то за «токийский» состав также выйдут действующие игроки сборной России. Все из золотого состава Рио подтвердили участие. Анна Вяхирева тоже подтвердила. Да, ей тяжело добираться. Но мы договорились, что создадим все условия», — приводит слова председателя высшего совета Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва «Матч ТВ».