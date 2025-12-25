Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гала-матч в честь победы женской сборной России по гандболу на ОИ пройдёт 7 марта

Гала-матч в честь победы женской сборной России по гандболу на ОИ пройдёт 7 марта
Комментарии

Специальный гала-матч, посвящённый победе женской сборной России по гандболу на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, пройдёт 7 марта. Встреча состоится в Москве.

«Действительно важным этапом празднования юбилея победы на ОИ‑2016 будет создание фильма по этому поводу. Также планируется проведение гала‑матча 7 марта на волейбольной арене «Динамо». Этому будет предшествовать большое количество мероприятий. Ну и помним серебро 2021 года на Играх в Токио. Не стоит забывать про это. Мы называем то серебро с золотой оправой. Это было большое достижение.

В гала‑матче будет золотой состав Рио против серебряного состава Токио. Так как некоторые играли в обеих сборных, то за «токийский» состав также выйдут действующие игроки сборной России. Все из золотого состава Рио подтвердили участие. Анна Вяхирева тоже подтвердила. Да, ей тяжело добираться. Но мы договорились, что создадим все условия», — приводит слова председателя высшего совета Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва «Матч ТВ».

Материалы по теме
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android