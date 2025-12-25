«Сразу понимаешь — футзал жив». Игрок «КПРФ» — об организации финала Кубка лиги

Нападающий «КПРФ» Олег Безруков высказался об организации финального этапа БЕТСИТИ Кубка лиги – 2025/2026 по футзалу, который проходит с 22 по 29 декабря.

«Финал Кубка лиги в Кемерове очень хорошо организован. Тут думают не только об игроках, но и о болельщиках, чтобы они не просто смотрели футбол, а были частью этого события. Единственное, мало болельщиков, хотелось бы больше. Но я думаю, что в выходные на плей-офф народу будет побольше. Всё-таки мы играем и для них тоже. И не будь их, не было бы и нас. Очень приятно ведь выходить и видеть полные трибуны. Сразу понимаешь — футзал жив», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

В розыгрыше финального этапа Кубка лиги – 2025/2026 принимают участие девять команд, которые разделены на три группы.