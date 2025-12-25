Скидки
«Будет очень непросто». Безруков — о сопернике в полуфинале Кубка лиги

Нападающий «КПРФ» Олег Безруков оценил соперника по полуфиналу БЕТСИТИ Кубка лиги – 2025/2026 по футзалу, который проходит с 22 по 29 декабря. Во встрече за выход в финал московская команда сыграет с «ИрАэро».

«На этом турнире все соперники опасные, все кусаются. Мы к каждому матчу готовимся, разбираем их игру с помощью видео и теории. Что касается конкретно «ИрАэро», то у них опасные стандарты, которые могут нам доставить проблем, а также хорошая игра через «столба». Будет очень непросто. Но игра будет интересной, я могу вам это гарантировать», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

В розыгрыше финального этапа Кубка лиги – 2025/2026 принимают участие девять команд, которые разделены на три группы.

