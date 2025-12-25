Дмитрий Прудников признан лучшим игроком сезона-2025/2025 в российском футзале

Футболист «Ухты» Дмитрий Прудников признан лучшим игроком сезона-2024/2025 в российском футзале. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами церемонии награждения лауреатов сезона-2024/2025.
Лучший молодой футболист — Дмитрий Попов («Синара»);
Игрок-открытие — Булат Гайнатуллин («КПРФ»);
Лучший легионер — Валерио Щимба («Газпром-Югра»);
Лучший вратарь — Зураб Калмахелидзе («Газпром-Югра»);
Лучший тренер — Вадим Яшин («Ухта»);
Лучший игрок — Дмитрий Прудников («Ухта»).
Напомним, с 22 по 29 декабря проходит БЕТСИТИ Кубок лиги – 2025/2026 по футзалу. В розыгрыше финального этапа принимают участие девять команд, которые разделены на три группы.