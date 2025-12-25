Скидки
Игрок «Газпром-Югра» оценил победу в номинации «лучший вратарь года в российском футзале»

Вратарь «Газпром-Югра» Зураб Калмахелидзе, признанный лучшим вратарём года в российском футзале, прокомментировал победу в данной номинации.

«Это лучшая награда, которая может быть. Стать лучшим вратарём сезона было непросто. Но эта награда придаёт мне уверенности и сил для новых побед. Это очень престижно, я очень рад, что оказался в числе лучших. Многие вратари долго к этому идут, да я и сам долго к этому шёл. В позапрошлом сезоне, когда мы стали чемпионами, выиграв три финальных матча из пяти, я эту награду не получил. Видимо, в прошлом сезоне был достоин больше.

Моя главная цель, как и у любого спортсмена, — выступать за свою национальную команду. Принимать участие в крупных международных турнирах. И не просто принимать участие, а выигрывать их. Очень бы хотелось в будущем достичь этого, показать всем, что Россия на многое способна. Особенно в футзале», — сказал Калмахелидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

