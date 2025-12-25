Чемпионка Бразилии по художественной гимнастике Изабель Марциняк умерла в 18 лет

Чемпионка Бразилии по художественной гимнастике среди юниорок Изабель Марциняк умерла в возрасте 18 лет, об этом сообщила Федерация гимнастики штата Парана. Причиной смерти спортсменки стала лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы.

«С глубокой скорбью Федерация гимнастики штата Парана получает известие о смерти Изабеллы Марциняк. Выражаем соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде, всему сообществу гимнастики. Пусть её история, её страсть к спорту и память о ней продолжают жить и вдохновлять всех. Покойся с миром», — говорится в сообщении федерации.

Изабель Марциняк — абсолютная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике 2021 года. В 2023 году спортсменка взяла паузу в спорте, чтобы пройти курс лечения.