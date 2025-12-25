Борец Малик Шаваев сменил спортивное гражданство

Двукратный чемпион России по вольной борьбе Малик Шаваев сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Кыргызстана, об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Шаваев сменил спортивное гражданство. Он будет выступать за Киргизию. Мы получим за него компенсацию. Это не лидер сборной, нормальная практика. Большая ли компенсация? Хотелось бы больше», – приводит слова Мамиашвили ТАСС.

29-летний Шаваев становился чемпионом России в 2021 и 2022 годах. Также он является обладателем золотой медали Игр стран БРИКС (2024) в весовой категории до 86 кг.