Чемпионат мира по рапиду и блицу — 2025: расписание на 26 декабря

Сегодня, 26 декабря, в Дохе (Катар) начинается чемпионат мира по рапиду и блицу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого соревновательного дня с участием россиян. Сегодня шахматисты будут играть в рапид. Среди участников Ян Непомнящий, Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Даниил Дубов, Екатерина Лагно, Александра Горячкина.
Шахматы. ЧМ по рапиду и блицу — 2025. Расписание встреч на 26 декабря у мужчин и женщин
(время — московское):
14:00 — первый раунд;
15:20 — второй раунд;
16:40 — третий раунд;
18:00 — четвёртый раунд;
19:20 — пятый раунд (только у мужчин).
ЧМ по рапиду и блицу пройдёт с 26 по 30 декабря.