Чемпионат мира по рапиду и блицу — 2025: расписание на 26 декабря

Сегодня, 26 декабря, в Дохе (Катар) начинается чемпионат мира по рапиду и блицу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого соревновательного дня с участием россиян. Сегодня шахматисты будут играть в рапид. Среди участников Ян Непомнящий, Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Даниил Дубов, Екатерина Лагно, Александра Горячкина.

Шахматы. ЧМ по рапиду и блицу — 2025. Расписание встреч на 26 декабря у мужчин и женщин

(время — московское):

14:00 — первый раунд;

15:20 — второй раунд;

16:40 — третий раунд;

18:00 — четвёртый раунд;

19:20 — пятый раунд (только у мужчин).

ЧМ по рапиду и блицу пройдёт с 26 по 30 декабря.