Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Евгения Чикунова одним словом подвела персональные итоги 2025 года

Евгения Чикунова одним словом подвела персональные итоги 2025 года
Комментарии

Чемпионка Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова подвела итоги года, охарактеризовав его результаты одним словом.

– Какую в целом поставите себе оценку за 2025 год?
– Хочется как-то одним словом его резюмировать… 2025-й для меня это опыт. Дальше – больше, – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

21-летняя Чикунова в сезоне-2025 завоевала серебряную медаль на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, который проходил с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Чикунова является действующей рекордсменкой мира на дистанции 200 м брассом в 50 м бассейнах – 2.17,44 минуты. Рекорд был установлен 21 апреля 2023 года на чемпионате России в Казани.

Материалы по теме
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android