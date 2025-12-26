Евгения Чикунова одним словом подвела персональные итоги 2025 года

Чемпионка Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова подвела итоги года, охарактеризовав его результаты одним словом.

– Какую в целом поставите себе оценку за 2025 год?

– Хочется как-то одним словом его резюмировать… 2025-й для меня это опыт. Дальше – больше, – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

21-летняя Чикунова в сезоне-2025 завоевала серебряную медаль на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, который проходил с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Чикунова является действующей рекордсменкой мира на дистанции 200 м брассом в 50 м бассейнах – 2.17,44 минуты. Рекорд был установлен 21 апреля 2023 года на чемпионате России в Казани.