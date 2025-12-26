Чикунова рассказала, что получила самый необычный подарок от болельщиков

Чемпионка Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова рассказала, какой самый необычный подарок она получала от своих поклонников.

– Видел большое внимание к вам, много подарков. Какой был самым необычным?

– Мне подарили картошку фри. Наверное, самый необычный подарок в моей жизни, за всю карьеру. Правда, я его отдала журналистам, мало ли, так безопаснее. Они опробовали, всё нормально (улыбается), – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

21-летняя Чикунова является действующей рекордсменкой мира на дистанции 200 м брассом в 50 м бассейнах – 2.17,44 минуты. Рекорд был установлен 21 апреля 2023 года на чемпионате России в Казани.