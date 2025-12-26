Скидки
Велогонщица Полин Ферран-Прево признана спортсменкой года во Франции, Буассон — вторая

Полин Ферран-Прево
Титулованная велогонщица Полин Ферран-Прево стала спортсменкой 2025 года во Франции по версии L'Équipe. Во время голосования она набрала 1174 очков, что почти в три раза больше чем у ставшей второй теннисистки Лоис Буассон (442 очка). На третьем месте в рейтинге лучших спортсменок расположилась фристайлистка Перрин Лаффон (363).

Жулия Симон, Лу Жанмонно и Жюстин Бреза-Буше заняли с четвёртое по шестое места.

В уходящем году Ферран-Прево стала победительницей «Тур де Франс» и «Париж-Рубе». Она в четвёртый раз была признана спортсменкой года во Франции. Ранее велогонщица удостаивалась этого звания в 2014, 2015 и 2020 годах.

