«Мы с ними на одной волне». Поляшов — о гимнастах сборной США

Комментарии

Российский гимнаст Владислав Поляшов поделился мнением об уровне подготовки американских гимнастов, с которыми он соревновался во время чемпионата мира – 2025 в Джакарте (Индонезия).

— В квалификации вы выступали в одном потоке с американцами. Они чем-то удивили? Кажется, команда США подросла на мировом уровне.
— На самом деле, у них много хороших спортсменов. В Джакарту приехали два молодых коневика, хотя у них до этого был призёр Олимпиады и чемпион мира на коне Стивен Недоросик. Так что на этом снаряде они хорошо готовы. Не знаю, может, у них школа отдельно по коню создана, ха-ха.

Американцы очень эмоциональны — кричат, поддерживают. Как в голливудском фильме. Они дружелюбны, мы с ними на одной волне, в принципе. Удивил, наверное, Доннелл Виттенбург, который выиграл золото на кольцах. Мы ведь с ним ещё в Рио готовились, оба были запасными и вместе тренировались в отдельном зале. Сейчас, спустя столько лет, выступаем на чемпионате мира. А он ещё и золотую медаль взял, – приводит слова Поляшова Sport24.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

