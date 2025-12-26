«Не слышал о таких правилах». Сомов — о том, что его рекорд на 100 м брассом не засчитали

Участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов высказался о том, что в России не засчитали в качестве национального рекорда на 100 м брассом его секунды, показанные на турнире в Атланте в 2024 году. Он отметил, что не слышал о правилах, согласно которым бы национальные рекорды засчитывались только для членов сборной России или на внутренних стартах. Спортсмен на тот момент проплыл за 58,72.

— Я ни с кем не связывался по этому поводу. Поскольку не числился в сборной России и не плыл внутри страны, поэтому рекорд не засчитали. Никогда не слышал о таких правилах, но так сказали, ну окей.

— Но и ты не прикладывал каких-то особых усилий, чтобы это было зафиксировано как рекорд России?

— Честно, нет, не было какого-то определённого смысла. Все кому надо — знают. Моя цель была — быстро проплыть, а не побить рекорд России.

— Какой была реакция общественности, федерации? Кто-то писал, звонил, поздравлял? Какие-то люди, от которых, может быть, ты ожидал поздравлений, дистанцировались, потому что это было в Америке, а ты не в сборной России?

— Написали мои друзья ещё с русского плавания, с американского написали. Какого-то жеста или каких-то неожиданных людей не было, — сказал Сомов в интервью «Ассоциация тренеров по плаванию SCA».