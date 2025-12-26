Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Евгений Сомов рассказал о трудностях, которые испытал перед поездкой на Олимпиаду-2024

Евгений Сомов рассказал о трудностях, которые испытал перед поездкой на Олимпиаду-2024
Евгений Сомов
Комментарии

Пловец Евгений Сомов поделился подробностями получения нейтрального статуса для участия в Олимпиаде-2024. Изначально спортсмен не нашёл поддержки в лице World Aquatics для прохождения необходимых пяти допинг-тестов.

— Это очень крутой опыт. Было сложно, но всё, что не убивает, делает нас сильнее.

Вся загвоздка нейтрального статуса была в том, что мне нужно было иметь пять допинг-тестов за последний год. Я даже не был [в пуле] ВАДА. Написал World Aquatics в начале февраля [2024 года]. Говорю, как можно сдать допинг-тесты. Но они сказали: «Это ваши проблемы». Тогда подумал, что надо быстро проплыть, чтобы что-то начало двигаться, какая-то дверь открылась. Так и произошло.

Я проплыл быстро, со мной связались World Aquatics, закинули в пул. Меня протестировали сразу на соревнованиях в Атланте. Потом после получения нейтрального статуса в середине июня начал собираться на Олимпиаду. Меня связали с двумя русскоговорящими женщинами из МОК, они мне помогали всё делать.

— То есть за месяц до Олимпиады ты сдал ещё четыре допинг-теста?
— Да, — сказал Сомов в интервью «Ассоциация тренеров по плаванию SCA».

Материалы по теме
«Не слышал о таких правилах». Сомов — о том, что его рекорд на 100 м брассом не засчитали
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android