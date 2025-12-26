Скидки
«Все дрожат при её виде». Гимнаст Поляшов — о влиянии опыта Мельниковой на соперниц

Российский гимнаст Владислав Поляшов рассказал, что мотивирует его оставаться в гимнастике, отметив, что его вдохновляет пример Ангелины Мельниковой, которая использует свой большой опыт выступлений на соревнованиях.

— С Олимпиады в Токио команда сильно обновилась, молодые парни набирают обороты. Что мотивирует оставаться в гимнастике?
— Если бы я был неконкурентоспособен, конечно, и не рыпался бы на международные старты толком. А когда понимаешь, что есть ещё шансы помочь команде… Всё равно обкатывать новую команду из молодых ребят требует большого количества времени. Как Ангелина Мельникова вышла, к примеру. Девочек молодых привезли — они достойно выступили, но все дрожат при виде Ангелины. И она забирает своё, то, что ей принадлежит — золотые медали, потому что её знает мир, она опытный спортсмен. А в нашем спорте опыт стоит превыше всего, – приводит слова Поляшова Sport24.

