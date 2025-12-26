«Я тоже был удивлён». Сомов раскрыл, сколько денег потратил на участие в Олимпиаде-2024

Пловец Евгений Сомов рассказал, сколько денег ему понадобилось, чтобы принять участие в Олимпиаде-2024. Он отметил, что перед Играми собрал $ 30 тыс. от неравнодушных людей, а до этого момента к отбору он готовился за свой счёт.

— Сколько денег на это всё ушло?

— Зафандрейзил [собрал] где-то $ 30 тыс., и на самом деле всё это ушло, потому что перед Олимпиадой я пытался меньше работать, больше готовиться и отдыхать, есть определённую еду. Там же по форме тоже было непонятно — в чём выходить, если тебе ничего не дают.

— А в чём ты в итоге выходил?

— МОК выдал мне форму цвета Тиффани. Мне и тренеру просто выдали одежду в олимпийской деревне.

— Во сколько обошлась поездка на Олимпиаду? Сколько ты своих денег ещё положил?

— Все свои я потратил, когда готовился к 58,72 [отбор на ОИ]. После этого денег не было. Потом прилетела [на ОИ] мама, ей надо арендовать жильё, купить билеты на соревнования — € 600, прийти и посмотреть полуфинал. И это ещё минималка, она очень далеко сидела.

— Спортсменам не дают билетов, чтобы родные посмотрели?

— Нет. Я тоже был удивлён.

Плюс мне надо было заплатить моему тренеру. Туда, наверное, ушло 30%. Дальше нужно было вернуться, а я же не сразу начал работать — необходимо было взять тайм-аут на одну-две недели, — сказал Сомов в интервью «Ассоциация тренеров по плаванию SCA».