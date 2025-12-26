Гимнаст Поляшов: хочется выступить на всех этапах Кубка мира

Российский гимнаст Владислав Поляшов поделился ожиданиями от возвращения на международные старты и рассказал, как известия о планируемом участии в этапах Кубка мира влияют на его подготовку и выбор соревновательных комбинаций.

— Главный тренер сборной Дмитрий Андреев говорил, что в следующем году планируется участие в этапах Кубка мира чуть ли не с февраля. Есть желание?

— Уже сейчас начинаю готовиться. Конечно, хочется вообще на всех этапах Кубка мира выступить. У меня комбинации наработаны — хочется с ними ездить и показывать результаты. Если я все делаю, скорее всего, претендую на тройку лучших.

Когда слышишь, что с февраля мы точно готовимся ехать на международные турниры, уже планируешь комбинации, подготовку к ним. А не так, что у тебя в год два старта: выступил — три месяца в потолок смотришь, лежишь дома, отдыхаешь и восстанавливаешься. Есть понимание, что где-то можно пробовать новые комбинации.

Потому что молодые ребята, к сожалению, четыре года никуда не выезжали и на чемпионате России показывали не всю сложность. Им нужно показать результат, нужны медали, а не обкатка программ. На тренировках-то они сумасшедшие трюки делают, Сергей Найдин вообще заоблачную комбинацию на перекладине собирает. Но на чемпионате России и Кубке страны он показывает стабильный вариант, не такой сложный — нужно просто забрать медаль, – приводит слова Поляшова Sport24.