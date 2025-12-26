Пловец Евгений Сомов: не считаю, что слил карьеру ради Олимпиады на стероидах

Пловец Евгений Сомов объяснил, почему принял решение стать участником Enhanced Games — соревнований, в котором разрешён допинг. Он также не согласен с тем, что лишил себя большого спортивного будущего.

— Если гуглить на русском языке «Евгений Сомов Enhanced Games», первый заголовок: «Сомов слил карьеру ради Олимпиады на стероидах». Что ты думаешь по этому поводу?

— Отлично задают заголовок. Тоже было смешно, когда я читал. Перед Олимпиадой было интересно читать, потому что там были разрешены комментарии на веб-сайтах. В этот раз их не было.

Что об этом думаю… Я так не считаю. Просто двигаюсь по своему пути. Интересно делать разные вещи. Если бы я хотел просто сохранить свою карьеру и быть лучшей версией себя в плавании, было бы логично остаться в России с тренером, который меня знает и знает то, какая мне программа нужна. Я выбрал поехать в Америку, что было гораздо сложнее. Больше делаю то, что мне интересно и то, что мне по кайфу. Обожаю плавание, но я это делаю со стилем.

— Почему тебе интересны Enhanced Games?

— Это какой-то новый шаг, совсем-совсем другое. Это уже не плавание. Это больше немного какое-то шоу. Мне интересно посмотреть на себя в своей лучшей форме.

— Ты не мог сделать лучшую форму, например, при подготовке к Олимпиаде или после неё?

— Нет. Это просто немного другой уровень формы. Сам я могу максимально достигнуть, например, восьмого уровня, а с помощью Enhanced Games я могу дойти до 15-го.

— За счёт препаратов, которые разрешены в Enhanced Games?

— Ну, не только. За счёт того, что у меня отличное питание, мне платят за проживание, питание. Нам шеф готовит каждый день еду под заказ. У нас крутой плавательный бассейн, — сказал Сомов в интервью «Ассоциация тренеров по плаванию SCA».