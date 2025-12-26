Игроки «КПРФ» обыграли «ИрАэро» и вышли в финал Кубка лиги по футзалу
Поделиться
Представители московского клуба «КПРФ» одержали победу над «ИрАэро» из Иркутска в полуфинале БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу — 2025. Счёт — 4:2.
Бетсити Кубок лиги . 1/2 финала
26 декабря 2025, пятница. 12:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
4 : 2
ИрАэро
Иркутск
1:0 Ильин – 12' 2:0 Асадов – 17' 3:0 Гильерме – 19' 4:0 Шимбинья – 25' 4:1 Марков – 29' 4:2 Козлов – 40'
Авторами забитых мячей в ворота соперников от москвичей стали Даниил Ильин, Янар Асадов, Жоао Гильерме и Чавес Шимбинья. Иркутская команда отличилась двумя результативными атаками — себя проявили Михаил Марков и Кирилл Козлов. На счету «ИрАэро» пять жёлтых карточек, а у хозяев — три предупреждения.
Сегодня, 26 декабря, также состоится второй полуфинальный матч. В 15:30 мск будет дан старт игре между «Ухтой» и «Синарой». Финал соревнований состоится завтра, 27 декабря.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 декабря 2025
-
15:47
-
15:37
-
15:10
-
15:06
-
14:50
-
14:40
-
14:21
-
14:01
-
13:36
-
13:20
-
12:51
-
12:51
-
12:45
-
12:36
-
12:01
-
11:07
-
11:06
-
10:54
-
09:25
- 25 декабря 2025
-
21:19
-
20:58
-
20:27
-
20:00
-
19:54
-
19:43
-
15:00
-
14:10
-
11:07
-
10:34
-
10:32
-
10:09
-
09:20
- 24 декабря 2025
-
23:36
-
23:25
-
23:16