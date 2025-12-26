Скидки
Игроки «КПРФ» обыграли «ИрАэро» и вышли в финал Кубка лиги по футзалу

Представители московского клуба «КПРФ» одержали победу над «ИрАэро» из Иркутска в полуфинале БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу — 2025. Счёт — 4:2.

Бетсити Кубок лиги . 1/2 финала
26 декабря 2025, пятница. 12:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
4 : 2
ИрАэро
Иркутск
1:0 Ильин – 12'     2:0 Асадов – 17'     3:0 Гильерме – 19'     4:0 Шимбинья – 25'     4:1 Марков – 29'     4:2 Козлов – 40'    

Авторами забитых мячей в ворота соперников от москвичей стали Даниил Ильин, Янар Асадов, Жоао Гильерме и Чавес Шимбинья. Иркутская команда отличилась двумя результативными атаками — себя проявили Михаил Марков и Кирилл Козлов. На счету «ИрАэро» пять жёлтых карточек, а у хозяев — три предупреждения.

Сегодня, 26 декабря, также состоится второй полуфинальный матч. В 15:30 мск будет дан старт игре между «Ухтой» и «Синарой». Финал соревнований состоится завтра, 27 декабря.

