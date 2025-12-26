Магнус Карлсен опоздал на первый ход на ЧМ по рапиду и блицу — 2026

Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен не успел прийти в назначенное время на символический первый ход на ЧМ по рапиду и блицу — 2026, сообщает ТАСС. Его несколько минут ждал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Сегодня, 26 декабря, в Дохе (Катар) начался чемпионат мира по рапиду и блицу — 2025. Шахматисты играют в рапид. Среди участников также Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Даниил Дубов, Екатерина Лагно, Александра Горячкина.

ЧМ по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Жеребьёвка свела Непомнящего в первом раунде с иранцем с Бардией Данешвой.