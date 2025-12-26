Скидки
Олег Дерипаска избран на пост президента Федерации хоккея с мячом России

Олег Дерипаска избран на пост президента Федерации хоккея с мячом России


Известный российский бизнесмен Олег Дерипаска был избран на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Он был единственным кандидатом после того, как свою кандидатуру снял Сергей Мяус, директор по взаимодействию с органами исполнительной власти и международными спортивными организациями.

Дерипаска сменил на посту президента ФХМР Бориса Скрынника, который возглавлял федерацию с 2009 года и ушёл из жизни 11 декабря 2025 года на 78-м году жизни. Кандидатуру Дерипаски на пост президента ФХМР выдвинули регионы при поддержке министра спорта и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева.

Олег Дерипаска — основатель компании «Эн+». В последние годы его энергохолдинг занимался строительством и модернизацией лыжных трасс в разных регионах страны, финансировал иркутский клуб «Байкал-Энергия» по хоккею с мячом, а также участвовал в создании центров единоборств в малых городах Сибири в рамках попечительского фонда трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина.

