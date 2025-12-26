Скидки
Вратарь «КПРФ» Гайнатуллин — о матче с «ИрАэро»: расслабляться в таких играх нельзя

Комментарии

Вратарь мини-футбольного клуба «КПРФ» (Москва) Булат Гайнатуллин поделился впечатлениями после полуфинального матча Кубка лиги – 2025/2026 с иркутским «ИрАэро». Московская команда одержала победу со счётом 4:2.

Бетсити Кубок лиги . 1/2 финала
26 декабря 2025, пятница. 12:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
4 : 2
ИрАэро
Иркутск
1:0 Ильин – 12'     2:0 Асадов – 17'     3:0 Гильерме – 19'     4:0 Шимбинья – 25'     4:1 Марков – 29'     4:2 Козлов – 40'    

– Вчера вы получили награду «Открытие года», а уже сегодня стали одной из ключевых фигур победы. Что вы чувствуете?
– Пока тяжело всё это принять и осознать. Знаете, вот игра закончилась минут 20 назад, а я всё ещё в ней. До сих пор её проживаю. Эмоции, конечно, зашкаливают, но это пока что выбросы адреналина. Думаю, что чуть позже я определённо скажу себе: «Ты красавчик!»

А насчёт награды… Приятно, конечно, что замечают, видят и оценивают игры. Хороший бонус, так сказать. Личные награды в карьере важны, но больше имеют вес командные.

– Касательно командной награды. Прямая задача на победу в Кубке лиги есть?
– Задача победить есть всегда. Иначе зачем нам сюда приезжать? Просто отыгрывать свой номер нам неинтересно. Нам интересны победы и новые завоевания. Раз мы здесь, значит, будем биться до конца.

– За счёт чего вы оказались сильнее в этом матче?
– Мы готовились к этому матчу. Знали, что нужно устранить у соперника, чтобы было меньше проблем. Это получилось. Порадовала не только атака в этом матче, но и защита, спасибо им большое. Ребята немного упростили мне работу. Но расслабляться в таких играх нельзя, поэтому всегда был на фокусе, – сказал Гайнатуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

