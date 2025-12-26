Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Допустили слишком много ошибок». Капитан «ИрАэро» — о поражении от «КПРФ» в Кубке лиги

«Допустили слишком много ошибок». Капитан «ИрАэро» — о поражении от «КПРФ» в Кубке лиги
Комментарии

Капитан мини-футбольного «ИрАэро» (Иркутск) Владислав Ахуков поделился впечатлениями после полуфинального матча Кубка лиги – 2025/2026 с московским «КПРФ». Клуб из Иркутска проиграл встречу со счётом 2:4.

Бетсити Кубок лиги . 1/2 финала
26 декабря 2025, пятница. 12:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
4 : 2
ИрАэро
Иркутск
1:0 Ильин – 12'     2:0 Асадов – 17'     3:0 Гильерме – 19'     4:0 Шимбинья – 25'     4:1 Марков – 29'     4:2 Козлов – 40'    

– Первое поражение на этом турнире. Почему так получилось?
– Тяжело сказать… Думаю, что мы допустили слишком много ошибок. «КПРФ» – это команда, которая умеет наказывать за такое. И при малейшей потере концентрации, сразу получаешь в жбан. Конкретно в этом матче первые три гола – следствие потери нашей концентрации. Но спасибо ребятам, что не бросили играть даже при счёте 0:4. Да, это поражение, значит, сегодня «КПРФ» был сильнее нас.

– Все голы в ваши ворота были забиты с одного фланга. Получается, что «КПРФ» нашёл ключ к вашей обороне, так?
– Это мы будем разбирать уже во время просмотра. Вот все голы забили с одной стороны, а атака развивалась ещё и на другой. Просто завершающая стадия была именно здесь. Не исключаю, что где-то есть дырочка, будем зашивать. Где-то не доработали, где-то проморгали. Значит, теперь мы точно знаем, над чем работать (улыбается), – сказал Ахуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

Таблица Кубка лиги - 2025/2026
Календарь Кубка лиги - 2025/2026
Материалы по теме
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android