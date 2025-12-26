«Допустили слишком много ошибок». Капитан «ИрАэро» — о поражении от «КПРФ» в Кубке лиги

Капитан мини-футбольного «ИрАэро» (Иркутск) Владислав Ахуков поделился впечатлениями после полуфинального матча Кубка лиги – 2025/2026 с московским «КПРФ». Клуб из Иркутска проиграл встречу со счётом 2:4.

– Первое поражение на этом турнире. Почему так получилось?

– Тяжело сказать… Думаю, что мы допустили слишком много ошибок. «КПРФ» – это команда, которая умеет наказывать за такое. И при малейшей потере концентрации, сразу получаешь в жбан. Конкретно в этом матче первые три гола – следствие потери нашей концентрации. Но спасибо ребятам, что не бросили играть даже при счёте 0:4. Да, это поражение, значит, сегодня «КПРФ» был сильнее нас.

– Все голы в ваши ворота были забиты с одного фланга. Получается, что «КПРФ» нашёл ключ к вашей обороне, так?

– Это мы будем разбирать уже во время просмотра. Вот все голы забили с одной стороны, а атака развивалась ещё и на другой. Просто завершающая стадия была именно здесь. Не исключаю, что где-то есть дырочка, будем зашивать. Где-то не доработали, где-то проморгали. Значит, теперь мы точно знаем, над чем работать (улыбается), – сказал Ахуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.