Капитан «ИрАэро» Ахуков: хочется уйти в Новый год с бронзовыми медалями

Капитан мини-футбольного «ИрАэро» (Иркутск) Владислав Ахуков поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место Кубка лиги – 2025/2026. Клуб из Иркутска поборется за бронзовые медали турнира с проигравшей командой из второго полуфинального матча между «Ухтой» (Ухта) и «Синарой» (Екатеринбург).

Бетсити Кубок лиги . 1/2 финала
26 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
1 : 2
Синара
Екатеринбург
0:1 Валеев – 20'     0:2 Абрамов – 29'     1:2 Перевалов – 33'    

– Третье место вы уже занимали, есть шанс повторить результат. Какой настрой на бронзовый матч?
– Естественно, мы будем выходить и выигрывать. Вообще, задача была в финал выйти, и мы приехали сюда побеждать. Но раз получилось так, что будем биться за бронзу, значит, будем биться. Другого варианта у нас нет. Очень хочется в Новый год уйти с хорошим настроением и бронзовыми медалями, – сказал Ахуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

