Игроки «Синары» обыграли «Ухту» и вышли в финал Кубка лиги по футзалу

Сегодня, 26 декабря, представители мини-футбольного клуба «Синара» из Екатеринбурга одержали победу над игроками «Ухты» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу — 2025. Счёт — 2:1 (1:0, 1:1).

Авторами забитых мячей в ворота соперников от екатеринбуржцев стали Григорий Валеев и Сергей Абрамов. Единственный гол «Ухты» на счету Максима Перевалова. За весь матч команда из Ухты получила одну жёлтую карточку.

В финале Кубка лиги «Синара» встретится с московским клубом «КПРФ». Ранее в полуфинальном матче они обыграли представителей «ИрАэро» из Иркутска. Счёт — 4:2 (3:0, 1:2). Финал соревнований состоится завтра, 27 декабря.