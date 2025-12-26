Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Игроки «Синары» обыграли «Ухту» и вышли в финал Кубка лиги по футзалу

Игроки «Синары» обыграли «Ухту» и вышли в финал Кубка лиги по футзалу
Комментарии

Сегодня, 26 декабря, представители мини-футбольного клуба «Синара» из Екатеринбурга одержали победу над игроками «Ухты» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу — 2025. Счёт — 2:1 (1:0, 1:1).

Бетсити Кубок лиги . 1/2 финала
26 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
1 : 2
Синара
Екатеринбург
0:1 Валеев – 20'     0:2 Абрамов – 29'     1:2 Перевалов – 33'    

Авторами забитых мячей в ворота соперников от екатеринбуржцев стали Григорий Валеев и Сергей Абрамов. Единственный гол «Ухты» на счету Максима Перевалова. За весь матч команда из Ухты получила одну жёлтую карточку.

В финале Кубка лиги «Синара» встретится с московским клубом «КПРФ». Ранее в полуфинальном матче они обыграли представителей «ИрАэро» из Иркутска. Счёт — 4:2 (3:0, 1:2). Финал соревнований состоится завтра, 27 декабря.

Календарь Кубка лиги
Турнирная таблица Кубка лиги
Материалы по теме
«Все команды будут рубиться за победу». Капитан «КПРФ» — о финале Кубка лиги по футзалу
Эксклюзив
«Все команды будут рубиться за победу». Капитан «КПРФ» — о финале Кубка лиги по футзалу
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android