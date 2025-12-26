Скидки
Определились финалисты Кубка лиги по футзалу — 2025

Определились финалисты Кубка лиги по футзалу — 2025
Сегодня, 26 декабря, завершились полуфинальные матчи БЕТСИТИ Кубка лиги — 2025 по футзалу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 1/2 финала, а также с финалистами соревнований.

Футзал. Кубок лиги — 2025. Результаты 1/2 финала:

  • «КПРФ» (Москва) — «ИрАэро» (Иркутск) — 4:2 (3:0, 1:2).
  • «Синара» (Екатеринбург) — «Ухта» (Ухта) — 2:1 (1:0, 1:1).

Финалисты Кубка лиги — 2025:

  • «КПРФ» (Москва) — «Синара» (Екатеринбург).

Финал соревнований состоится завтра, 27 декабря. «ИрАэро» и «Ухта» встретятся в матче за третье место.

В предыдущем розыгрыше сезона Кубка лиги победителем турнира стали футболисты команды «Газпром-Югра» из Югорска. В финале они одолели «Ухту» со счётом 7:4.

