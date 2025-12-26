Скидки
Капитан МФК «Синара» Абрамов прокомментировал победу над «Ухтой» на Кубке лиги

Комментарии

Капитан мини-футбольного клуба «Синара» Сергей Абрамов прокомментировал победу над «Ухтой» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка лиги.

Бетсити Кубок лиги . 1/2 финала
26 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Ухта
Окончен
1 : 2
Синара
Екатеринбург
0:1 Валеев – 20'     0:2 Абрамов – 29'     1:2 Перевалов – 33'    

— Как оцените полуфинальный матч?
— Победили — это хорошо. Но если посмотреть на статистику, то у нас уйма голевых моментов. Мы давили первую половину, а потом почему-то перешли в упрощенный футбол «бей-беги». Так и отдали инициативу.

Во втором тайме получилось всё то же самое. Но при этом «Ухта» ещё ломает игру своим подключением пятого игрока. Из-за этого было тяжело держать темп и скорость.

— Расскажите о своих чувствах, когда «Ухта» сравняла на последних секундах, но VAR отменил гол.
— Что решит судейская бригада, не знает никто, да и VAR не всегда спасает. Могли получить удар «под дых» на последних секундах и перейти в овертаймы, но справедливость взяла своё, — сказал Абрамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

Игроки «Синары» обыграли «Ухту» и вышли в финал Кубка лиги по футзалу
