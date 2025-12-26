«Трофея Кубка лиги у нас ещё нет». Капитан «Синары» — о предстоящем финале с «КПРФ»

Капитан мини-футбольного клуба «Синара» Сергей Абрамов поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским «КПРФ» в финале Кубка лиги.
— Впереди матч с «КПРФ», за счёт чего вы можете превзойти соперника?
— Давайте не будем загадывать. «КПРФ» — сильная команда, но важно помнить, что у всех команд появляются трудности в неожиданный момент. Противостоять им точно можно, поэтому мы попытаемся сделать всё, что в наших силах. Тем более трофея Кубка лиги у нас ещё нет, — сказал Абрамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.
В полуфинале соревнований «Синара» обыграла представителей «Ухты» со счётом 2:1, а игроки «КПРФ» оказались сильнее «ИрАэро» (4:2).