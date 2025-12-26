Скидки
Призёр чемпионатов СССР и тренер по конькобежному спорту Ивашкин умер на 100-м году жизни

Комментарии

Призёр чемпионатов СССР по конькобежному спорту, а позднее тренер Юрий Ивашкин скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

«В возрасте 99 лет умер Юрий Николаевич Ивашкин — выдающийся спортсмен и тренер, Почётный Мастер спорта СССР.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, для кого Юрий Николаевич был примером. Светлая память», — говорится в сообщении организации.

Одной из наиболее известных и титулованных подопечных Ивашкина была Лидия Скобликова — единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта, двукратная чемпионка мира.

